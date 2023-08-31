МОЗ розгляне продаж в Україні препаратів екстреної контрацепції без рецепта: прем'єр відповів на петицію

Деталі

Відповідна петиція зібрала понад 25 тисяч підписів. Авторка петиції стверджує, що обов’язкова консультація лікаря для отримання рецепта затримує час прийому препаратів і робить їх менш ефективними. За її словами, відпуск таких ліків за рецептом є порушенням репродуктивних прав жінок.

У відповідь Шмигаль зауважив, що на сьогодні лікарські засоби для екстреної контрацепції мають безрецептурний статус у 23 країнах Європейського Союзу. Однак в деяких країнах, зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі, відпускаються за рецептом.

Він додав, що МОЗ не заперечує щодо переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта. Проте, міністерство пропонує залишити обмеження їх відпуску за віку пацієнтів. Шмигаль зазначив, відповідні зміни мають внести до реєстраційних матеріалів.

Цитата

"Ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх та про результати Вас поінформувати", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо

З 1 квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

МОЗ не розширив перелік рецептурних ліків та не зробив всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна отримати, скориставшись електронним рецептом.