Минздрав рассмотрит продажу в Украине препаратов экстренной контрацепции без рецепта: премьер ответил на петицию

Детали

Соответствующая петиция собрала более 25 тысяч подписей. Автор петиции утверждает, что обязательная консультация врача для получения рецепта задерживает время приема препаратов и делает их менее эффективными. По ее словам, отпуск таких лекарств по рецепту является нарушением репродуктивных прав женщин.

В ответ Шмыгаль отметил, что на сегодня лекарственные средства для экстренной контрацепции имеют безрецептурный статус в 23 странах Европейского Союза. Однако в некоторых странах, в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше, отпускаются по рецепту.

Он добавил, что Минздрав не возражает против перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта. Однако, министерство предлагает оставить ограничения их отпуска по возрасту пациентов. Шмыгаль отметил, соответствующие изменения должны внести в регистрационные материалы.

Цитата

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздраву поручено дополнительно проработать их и о результатах Вас проинформировать", - подытожил премьер.

Напомним

С 1 апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, а и по электронному рецепту. Лекарства, которые не требуют обязательного назначения врачом, можно, как и раньше, приобрести в аптеке без специального рецепта.

Минздрав не расширил перечень рецептурных лекарств и не сделал все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно получить, воспользовавшись электронным рецептом.