З середини жовтня розпочнеться епідсезон грипу та коронавірусу - МОЗ

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«Зазвичай в нас епідсезон на гострі респіраторні вірусні інфекції - грип і вже зараз і коронавірусна хвороба, яка також стала сезонною, розпочинається з середини жовтня», - зазначає Віктор Ляшко.

За його словами, кожен епідеміологічний сезон проходить з двома піками. Перший пік припадає на кінець листопада, другий - на початок або середину лютого. Це буде залежати від багатьох супутніх факторів, у тому числі від погодних умов.

Доповнення

Віктор Ляшко повідомив, що вже зараз вакцини від грипу з оновленими грипозними штамами проходять лабораторний контроль. Крім того, за словами Ляшка, до кінця тижня МОЗ має вийти з рекомендаціями щодо того, як проводити вакцинацію від коронавірусу під час нового епідеміологічного сезону. В пропозиції будуть враховані рекомендації європейських експертів.

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