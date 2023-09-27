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С середины октября начнется эпидсезон гриппа и коронавируса - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Скоро начнется новый эпидемиологический сезон, в котором украинцы столкнутся с гриппом и коронавирусом. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.

Цитата

«Обычно у нас эпидсезон на острые респираторные вирусные инфекции - грипп и уже сейчас и коронавирусная болезнь, которая также стала сезонной, начинается с середины октября», - отмечает Виктор Ляшко.

По его словам, каждый эпидемиологический сезон проходит с двумя пиками. Первый пик приходится на конец ноября, второй - на начало или середину февраля. Это будет зависеть от многих сопутствующих факторов, в том числе от погодных условий.

Дополнение

Виктор Ляшко сообщил, что уже сейчас вакцины от гриппа с обновленными гриппозными штаммами проходят лабораторный контроль. Кроме того, по словам Ляшко, до конца недели Минздрав должен выйти с рекомендациями относительно того, как проводить вакцинацию от коронавируса во время нового эпидемиологического сезона. В предложении будут учтены рекомендации европейских экспертов.

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