С середины октября начнется эпидсезон гриппа и коронавируса - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Скоро начнется новый эпидемиологический сезон, в котором украинцы столкнутся с гриппом и коронавирусом. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНН.
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«Обычно у нас эпидсезон на острые респираторные вирусные инфекции - грипп и уже сейчас и коронавирусная болезнь, которая также стала сезонной, начинается с середины октября», - отмечает Виктор Ляшко.
По его словам, каждый эпидемиологический сезон проходит с двумя пиками. Первый пик приходится на конец ноября, второй - на начало или середину февраля. Это будет зависеть от многих сопутствующих факторов, в том числе от погодных условий.
Дополнение
Виктор Ляшко сообщил, что уже сейчас вакцины от гриппа с обновленными гриппозными штаммами проходят лабораторный контроль. Кроме того, по словам Ляшко, до конца недели Минздрав должен выйти с рекомендациями относительно того, как проводить вакцинацию от коронавируса во время нового эпидемиологического сезона. В предложении будут учтены рекомендации европейских экспертов.
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