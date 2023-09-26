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Дослідження показало, що ризики довгого COVID "спотворюються помилковими дослідженнями"

Дослідження показало, що ризики довгого COVID "спотворюються помилковими дослідженнями"

Київ • УНН

 • 332649 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Нове дослідження показало, що ризик тривалого COVID, можливо, був перебільшений через помилкові дослідження, що призвело до невиправдано високого рівня занепокоєння з приводу такого перебігу хвороби, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Нове дослідження стверджує, що «серйозні недоліки» у літературі щодо цього захворювання, імовірно, перебільшують справжню загрозу. «Загалом у науковій літературі неточні визначення призвели до того, що більш ніж 200 симптомів пов'язані зі станом, який називають довгим COVID», - кажуть дослідники.

Більшість людей із COVID-19 почуваються краще протягом кількох днів або тижнів, але в деяких симптоми можуть зберігатися довше ніж три місяці. Втома, затуманення свідомості, біль у грудях і задишка відзначаються як симптоми в тих, хто вже давно переніс COVID, що офіційно відоме як PASC.

Тепер дослідники з Великої Британії, а також Данії та США заявляють, що «багато наукових публікацій» переоцінили поширеність тривалого COVID через «надто широкі визначення, відсутність контрольних груп, невідповідні контрольні групи та інші методологічні недоліки».

Натомість автори нового дослідження стверджують, що ці симптоми поширені серед вірусного захворювання верхніх дихальних шляхів.

Дослідницька група заявила, що відсутність визначення може зрештою призвести до збільшення витрат на охорону здоров'я та посилення занепокоєння, а також до помилкових діагнозів і відволікання коштів.

Дослідження в майбутньому повинні включати правильно підібрані групи, додано в документі, а також «достатній» час спостереження після зараження.

Автори дослідження також хочуть бачити «міжнародно визнані» діагностичні критерії та закликають до майбутніх досліджень, щоб уникнути «парасолькових термінів» і замість цього «вузько визначати» симптоми.

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