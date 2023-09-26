Исследование показало, что риски длительного COVID "искажены ошибочными исследованиями"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Новое исследование показало, что риск длительного COVID, возможно, был преувеличен из-за ошибочных исследований, что привело к неоправданно высокому уровню беспокойства по поводу такого течения болезни, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Новое исследование утверждает, что «серьезные недостатки» в литературе по этому заболеванию, вероятно, преувеличивают истинную угрозу. «В целом в научной литературе неточные определения привели к тому, что более 200 симптомов связаны с состоянием, называемым длительным COVID», - говорят исследователи.
Большинство людей с COVID-19 чувствуют себя лучше в течение нескольких дней или недель, но у некоторых симптомы могут сохраняться дольше трех месяцев. Усталость, затуманенность сознания, боль в груди и одышка отмечаются как симптомы у тех, кто уже давно перенес COVID, который официально известен как PASC.
Теперь исследователи из Великобритании, а также Дании и США заявляют, что «многие научные публикации» переоценили распространенность длительного COVID из-за «слишком широких определений, отсутствия контрольных групп, неподходящих контрольных групп и других методологических недостатков».
Вместо этого авторы нового исследования утверждают, что эти симптомы распространены среди вирусного заболевания верхних дыхательных путей.
Исследовательская группа заявила, что отсутствие определения может в конечном итоге привести к увеличению расходов на здравоохранение и усилению беспокойства, а также к ошибочным диагнозам и отвлечению средств.
Исследования в будущем должны включать правильно подобранные группы, добавлено в документе, а также «достаточное» время наблюдения после заражения.
Авторы исследования также хотят видеть «международно признанные» диагностические критерии и призывают к будущим исследованиям, чтобы избежать «зонтичных терминов» и вместо этого «узко определять» симптомы.
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