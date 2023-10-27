Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке

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«Осенне-зимний период отличается тем, что мы много находимся в помещении, где сухой воздух, и нам нужно увлажнять слизистую оболочку, поэтому советую обратить внимание на солевые растворы для носа. Желательно применять утром и вечером, возможно, еще в течение дня иметь с собой, чтобы увлажнять», - сказал Стойка.

Кроме того, врач отметил, что нельзя начинать самостоятельно принимать антибиотики, и, в принципе, в домашней аптечке их не должно быть.

«Сейчас люди начинают больше болеть острыми респираторными заболеваниями. Но ни в коем случае нельзя начинать самостоятельно принимать антибиотики. В принципе, в домашней аптечке их не должно быть. Они должны быть прописаны специалистом, по рецепту», - отметил Стойка.

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Также он отметил, что специальные витамины сейчас не нужны, если человек здоров.

«То есть можно использовать просто здоровое питание. Больший акцент на овощи, ягоды, фрукты», - сказал Стойка.

Он посоветовал иметь в аптечке ибупрофен, парацетамол для сбивания температуры.

«Также нужно иметь нормальный термометр. Советую, чтобы он был электронный. Во-первых, это безопасно, и они точные, удобные для использования. Лучше мерить температуру под языком в ротовой полости. Так можно более точно измерить температуру», - рассказал Стойка.

Дополнение

В Минздраве сообщали, что с середины октября начнется эпидсезон гриппа и коронавируса.