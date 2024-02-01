Берислав атакували російські безпілотники: під удар потрапила жінка, її госпіталізували

Окупанти атакували Берислав, що на Херсонщині, з безпілотників. Як повідомили в Херсонській ОВА, під удар потрапила жінка, її госпіталізували, передає УНН.

"росіяни продовжують атакувати мирних жителів Берислава з безпілотників. Близько 15:15 під удар потрапила жінка", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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