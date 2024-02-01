Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали

Оккупанты атаковали Берислав, что на Херсонщине, с беспилотников. Как сообщили в Херсонской ОВА, под удар попала женщина, ее госпитализировали, передает УНН.

"россияне продолжают атаковать мирных жителей Берислава с беспилотников. Около 15:15 под удар попала женщина", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате сброса взрывчатки с беспилотника 48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине