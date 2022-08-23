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Бельгія готується до суворої зими - прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії заявив, що зростання цін на енергоносії може створити довгострокові труднощі для країни у майбутні зимові сезони. Про це УНН пише з посиланням на EURACTIV.

Бельгія готується до суворої зими - прем'єр

Цитата

"Наступні 5-10 зим будуть важкими", - сказав Олександр Де Кроо під час відвідування терміналу зрідженого природного газу (ЗПГ) у Зебрюгге, західному портовому місті країни.

"Ми маємо пройти через це, сподіватися на краще та готуватися до гіршого. І якщо ситуація виявиться кращою, ніж очікувалося, все одно добре підготуємося", - додав він.

Деталі

Зростання цін на енергоносії вплинуло на економіку Бельгії, особливо на сектори, які значною мірою залежать від енергії. Виробнича потужність деяких секторів скоротилася вдвічі. Чверть природного газу країни використовують у промислових цілях.

Зимовий план Бельгії спрямований на забезпечення повного заповнення сховища Loenhout при максимальному використанні ЗПГ-терміналу в Зебрюгге, потужність якого Бельгія хоче збільшити в довгостроковій перспективі. План також закликає енергетичні компанії збільшити виробництво енергії та уникати технічного обслуговування у зимові місяці.

Енергозбереження серед споживачів також є однією з основних особливостей плану, як і розширення співпраці з Францією в галузі електроенергії та збільшення постачання газу від найбільшого постачальника, Норвегії. Бельгія дуже мало залежить від російського газу.

Доповнення

Ціни на електроенергію в Бельгії, на які вплинуло зростання цін у Франції та Німеччині, досягли нового рекорду 561,94 євро за мегават-годину на оптовому ринку, перевищивши рекорд 17 серпня 541 євро за МВтг.

Підвищення цін вплине на домогосподарства та підприємства, чиї середньорічні рахунки за електроенергію та газ можуть досягти відповідно 2 154,58 і 3 791,10 євро в серпні, вважає Vreg, фламандський регулятор ринку електроенергії та газу.

У квітні 2021 року середній річний рахунок за електроенергію становив 894,75 євро, а у квітні цього року зріс до 1581,85 євро.

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