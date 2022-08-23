Бельгия готовится к суровой зиме - премьер

Цитата

"Следующие 5-10 зим будут тяжелыми", - сказал Александр Де Кроо во время посещения терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Зебрюгге, западном портовом городе страны.

"Мы должны пройти через это, надеяться на лучшее и готовиться к худшему. И если ситуация окажется лучше, чем ожидалось, все равно хорошо подготовимся", - добавил он.

Детали

Рост цен на энергоносители повлиял на экономику Бельгии, особенно на секторы, в значительной степени зависящие от энергии. Производственная мощность некоторых секторов сократилась вдвое. Четверть природного газа в стране используется в промышленных целях.

Зимний план Бельгии направлен на обеспечение полного заполнения хранилища Loenhout при максимальном использовании СПГ-терминала в Зебрюгге, мощность которого Бельгия хочет увеличить в долгосрочной перспективе. План также призывает энергетические компании увеличить производство энергии и избегать технического обслуживания в зимние месяцы.

Энергосбережение среди потребителей также является одной из основных особенностей плана, как и расширение сотрудничества с Францией в области электроэнергии и увеличение поставок газа от крупнейшего поставщика, Норвегии. Бельгия слишком мало зависит от российского газа.

Дополнение

Цены на электроэнергию в Бельгии, на которые повлиял рост цен во Франции и Германии, достигли нового рекорда 561,94 евро за мегаватт-час на оптовом рынке, превысив рекорд 17 августа 541 евро за МВтг.

Повышение цен повлияет на домохозяйства и предприятия, чьи среднегодовые счета за электроэнергию и газ могут достигнуть соответственно 2154,58 и 3791,10 евро в августе, считает Vreg, фламандский регулятор рынка электроэнергии и газа.

В апреле 2021 года средний годовой счет за электроэнергию составил 894,75 евро, а в апреле этого года вырос до 1581,85 евро.