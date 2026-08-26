БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску

Бізнес занепокоєний випадками, коли Бюро економічної безпеки відкриває кримінальні провадження щодо можливого ухилення від сплати податків ще до того, як відповідні податкові зобов'язання були належним чином встановлені та узгоджені. Крім того БЕБ відкриває справи на основі аналітичних довідок без проведення податкових перевірок, що в подальшому має наслідки під час судового розгляду. Про це йдеться у відповіді Ради бізнес-омбудсмена на запит УНН.

Що непокоїть бізнес

Наприкінці 2025 року Рада бізнес-омбудсмена та БЕБ підписали Меморандум про співпрацю, а у 2026 році запрацювала Експертна група, покликана оперативніше врегульовувати проблеми, з якими бізнес стикається через дії або бездіяльність Бюро.

Вже відбулося два засідання Експертної групи. Серед питань, які на них розглядали, - виконання судових рішень, дотримання розумних строків досудового розслідування, повернення вилученого майна та пропорційність слідчих дій.

Водночас у Раді бізнес-омбудсмена звертають увагу на практику відкриття кримінальних проваджень щодо можливого ухилення від сплати податків у ситуаціях, коли податкові зобов'язання ще не є узгодженими.

Окреме занепокоєння бізнесу викликають випадки відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування за обставин, коли податкові зобов’язання, які орган досудового розслідування пов’язує з можливим ухиленням від оподаткування, ще не є узгодженими - зазначили в Раді бізнес-омбудсмена.

Ідеться про принципове для бізнесу питання: чи має кримінальне переслідування за несплату податків розпочинатися до того, як у передбаченому законом порядку встановлено саме податкове зобов'язання та завершено відповідні податкові процедури.

Кримінальні провадження на основі аналітики БЕБ

Ще одна проблема, на яку вказує Рада бізнес-омбудсмена - це використання аналітичних довідок БЕБ як підстави для відкриття кримінальних проваджень.

Раді відома низка випадків внесення відомостей до ЄРДР за ст. 212 Кримінального кодексу України на підставі аналітичних продуктів БЕБ без проведення (та/або без належного завершення) податкової перевірки, внаслідок чого відповідні матеріали в подальшому під час судового розгляду нерідко оцінюються як неналежні докази для підтвердження наявності складу кримінального правопорушення - наголосили в Раді бізнес-омбудсмена.

Там додали, що вже звертали увагу на цю проблему, зокрема під час обговорення ініціативи щодо запровадження механізму досудового врегулювання у справах про податкові правопорушення.

При цьому офіційна статистика скарг РБО не відображає всього масштабу проблем у взаємодії підприємців із БЕБ. Мандат Ради не дозволяє їй розглядати частину звернень, зокрема щодо скасування арешту майна або оцінки допустимості слідчих дій, санкціонованих судом.

Авіакомпанії та спірне трактування лізингу

Показовим прикладом ризиків такого підходу стала ситуація в українській авіаційній галузі. Попри те, що українське податкове законодавство, яке залишається незмінним в частині лізингу десятиліттями, і міжнародні договори досить чітко описують, як мають сплачуватися податки за лізинг вертольотів і літаків, Бюро економічної безпеки вирішило на власний розсуд змінити цей підхід. БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які за словами представників авіаринку схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їх словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що за даними ДПС, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

Як зазначила заступниця директора департаменту трансферного ціноутворення Державної податкової служби України Вікторія Касьян, за результатами лише однієї перевірки по компаніях авіаційної галузі було перекваліфіковано лізингові платежі у роялті.

Однак відсутність порушень не завадила БЕБ відкрити кримінальні справи проти авіакомпаній, вважаючи що вони не сплатили 15% роялті за останні 7 років. Водночас список авіакомпаній, до яких у правоохоронців є претензії через лізинг може розширитись у будь-який момент, адже орендою користуються близько 40 авіаперевізників. Тож під ударом може опинитися вся галузь цивільної авіації.

Опитані УНН експерти зазначають, якщо усталене трактування податкових норм може бути змінене самостійно правоохоронним органом заднім числом, а кримінальні справи відкриваються ще до завершення податкових процедур, це формує сигнал про непередбачуваність регуляторного середовища в Україні. Для потенційних інвесторів це означає, що навіть добросовісне виконання чинних правил не гарантує захисту бізнесу від кримінально-правових ризиків.

Представники авіаційної галузі вже публічно заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки. За їхніми словами, цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів, які можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну. Українська авіатранспортна асоціація звернулася до комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також до Громадської ради при Міністерстві фінансів із закликом напрацювати єдиний підхід до застосування податкового законодавства у сфері авіаційного лізингу.

Варто розуміти, що сам факт наявності кримінального провадження в Україні, навіть якщо у ньому немає підозрюваних, може створювати для компаній ризики у відносинах з іноземними лізингодавцями, банками, страховими компаніями, аудиторами та контрагентами. Навіть без остаточно встановленого податкового порушення такі провадження можуть сприйматися міжнародними партнерами як підстава для додаткових перевірок, перегляду умов співпраці або обмеження контрактів.

Проблема відкриття кримінальних проваджень до остаточного встановлення податкових зобов'язань та використання аналітичних довідок БЕБ вкотре підтверджує необхідність повноцінного аудиту кримінальних справ, які розслідує Бюро. Така перевірка дозволила б встановити, чи були достатні правові підстави для втручання правоохоронного органу в діяльність компаній та чи не перетворювався аналітичний інструментарій БЕБ на механізм кримінального тиску на бізнес.

Слідчі дії без доведеного порушення: чому практика БЕБ стає проблемою для інвесторів