БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления

Бизнес обеспокоен случаями, когда Бюро экономической безопасности открывает уголовные производства по фактам возможного уклонения от уплаты налогов еще до того, как соответствующие налоговые обязательства были надлежащим образом установлены и согласованы. Кроме того, БЭБ открывает дела на основании аналитических справок без проведения налоговых проверок, что впоследствии имеет последствия во время судебного рассмотрения. Об этом говорится в ответе Совета бизнес-омбудсмена на запрос УНН.

Что беспокоит бизнес

В конце 2025 года Совет бизнес-омбудсмена и БЭБ подписали Меморандум о сотрудничестве, а в 2026 году начала работу Экспертная группа, призванная оперативнее урегулировать проблемы, с которыми бизнес сталкивается из-за действий или бездействия Бюро.

Уже состоялись два заседания Экспертной группы. Среди вопросов, которые на них рассматривались, — исполнение судебных решений, соблюдение разумных сроков досудебного расследования, возврат изъятого имущества и соразмерность следственных действий.

В то же время в Совете бизнес-омбудсмена обращают внимание на практику открытия уголовных производств по фактам возможного уклонения от уплаты налогов в ситуациях, когда налоговые обязательства еще не являются согласованными.

Отдельную обеспокоенность бизнеса вызывают случаи открытия уголовных производств и проведения досудебного расследования при обстоятельствах, когда налоговые обязательства, которые орган досудебного расследования связывает с возможным уклонением от налогообложения, еще не являются согласованными, — отметили в Совете бизнес-омбудсмена.

Речь идет о принципиально важном для бизнеса вопросе: должно ли уголовное преследование за неуплату налогов начинаться до того, как в предусмотренном законом порядке установлено именно налоговое обязательство и завершены соответствующие налоговые процедуры.

Уголовные производства на основании аналитики БЭБ

Еще одна проблема, на которую указывает Совет бизнес-омбудсмена, — это использование аналитических справок БЭБ в качестве основания для открытия уголовных производств.

Совету известен ряд случаев внесения сведений в ЕРДР по ст. 212 Уголовного кодекса Украины на основании аналитических продуктов БЭБ без проведения (и/или без надлежащего завершения) налоговой проверки, вследствие чего соответствующие материалы в дальнейшем во время судебного рассмотрения нередко оцениваются как ненадлежащие доказательства для подтверждения наличия состава уголовного правонарушения — подчеркнули в Совете бизнес-омбудсмена.

Там добавили, что уже обращали внимание на эту проблему, в частности во время обсуждения инициативы по внедрению механизма досудебного урегулирования по делам о налоговых правонарушениях.

При этом официальная статистика жалоб СБО не отражает всего масштаба проблем во взаимодействии предпринимателей с БЭБ. Мандат Совета не позволяет ему рассматривать часть обращений, в частности касающихся отмены ареста имущества или оценки допустимости следственных действий, санкционированных судом.

Авиакомпании и спорное толкование лизинга

Показательным примером рисков такого подхода стала ситуация в украинской авиационной отрасли. Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга на протяжении десятилетий, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по собственному усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", якобы из-за неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой и будто написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них были установлены нарушения при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

Как отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян, по результатам лишь одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, полагая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, ведь арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Опрошенные УНН эксперты отмечают: если устоявшееся толкование налоговых норм может быть самостоятельно изменено правоохранительным органом задним числом, а уголовные дела открываются еще до завершения налоговых процедур, это формирует сигнал о непредсказуемости регуляторной среды в Украине. Для потенциальных инвесторов это означает, что даже добросовестное соблюдение действующих правил не гарантирует защиту бизнеса от уголовно-правовых рисков.

Представители авиационной отрасли уже публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. Украинская ассоциация авиатранспортных предприятий обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга.

Важно понимать, что сам факт наличия уголовного производства в Украине, даже если в нем нет подозреваемых, может создавать для компаний риски в отношениях с иностранными лизингодателями, банками, страховыми компаниями, аудиторами и контрагентами. Даже без окончательно установленного налогового нарушения такие производства могут восприниматься международными партнерами как основание для дополнительных проверок, пересмотра условий сотрудничества или ограничения контрактов.

Проблема открытия уголовных производств до окончательного установления налоговых обязательств и использования аналитических справок БЭБ в очередной раз подтверждает необходимость полноценного аудита уголовных дел, которые расследует Бюро. Такая проверка позволила бы установить, были ли достаточные правовые основания для вмешательства правоохранительного органа в деятельность компаний и не превращался ли аналитический инструментарий БЭБ в механизм уголовного давления на бизнес.

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