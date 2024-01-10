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Бажання нападати - це національна ідея сучасної росії: Подоляк пояснив, чому не можна домовлятись з рф

Київ • УНН

 • 21687 перегляди

Подоляк також підкреслив, що проблема росії не лише в умовному "путіні" чи "федеральній пропаганді", а й у тому, що в російському суспільстві тотально домінує бажання вбивати.

Допоки росія не програє війну в Україні не припинить свого існування в нинішньому форматі у світу немає шансів домовитися з москвою. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі 

Безумовне й абсолютне бажання вбивати, нападати, атакувати, захоплювати, ґвалтувати та руйнувати чуже, принагідно демонструючи максимальну ненависть до демократій та свобод – і є єдиною "національною ідеєю сучасної росії". Саме про це свідчать соціологічні дослідження хлопців з університету Чикаго (NORC)

- заявив Подоляк.

Він наголосив, що з росією вже не можна вести цивілізованих перемовин, оскільки знайти компроміс з рф сьогодні неможливо.

Принаймні поки Росія не програє й поки не припинить свого існування в нинішньому політико/агресивному форматі

- пояснив радник керівника Офісу президента.

Доповнення 

Подоляк також підкреслив, що проблема росії не лише в умовному "путіні", "федеральній пропаганді", сировинних грошах, олігархічній змові, а й у тому, що в російському суспільстві тотально домінує бажання вбивати.

Час це в повному обсязі усвідомити і прийняти. І не просто прийняти, але зробити правильні висновки про власне (демократичне) майбутнє, про правила, про стабільність, про гарантії євроатлантичної безпеки, про міжнародне право, про фундаментальне право на свободу й життя…

- підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо

російський диктатор путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, попри погані економічні умови та зниження рівня життя в росії. 

Про це свідчать опитування російської громадськості, проведеного Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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