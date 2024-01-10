Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф
Киев • УНН
Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.
Пока россия не проиграет войну в Украине и не прекратит своего существования в нынешнем формате у мира нет шансов договориться с москвой. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
Безусловное и абсолютное желание убивать, нападать, атаковать, захватывать, насиловать и разрушать чужое, попутно демонстрируя максимальную ненависть к демократиям и свободам - и есть единственная "национальная идея современной России". Именно об этом свидетельствуют социологические исследования ребят из университета Чикаго (NORC)
Он подчеркнул, что с россией уже нельзя вести цивилизованных переговоров, поскольку найти компромисс с рф сегодня невозможно.
По крайней мере пока Россия не проиграет и пока не прекратит свое существование в нынешнем политико/агрессивном формате
Дополнение
Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине", "федеральной пропаганде", сырьевых деньгах, олигархическом заговоре, но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.
Пора это в полном объеме осознать и принять. И не просто принять, но сделать правильные выводы о собственном (демократическом) будущем, о правилах, о стабильности, о гарантиях евроатлантической безопасности, о международном праве, о фундаментальном праве на свободу и жизнь
Напомним,
российский диктатор путин сохраняет внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и снижение уровня жизни в россии.
Об этом свидетельствуют опросы российской общественности, проведенного Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета.
Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф
Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.
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