Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  82716 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  110667 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  115829 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  116273 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  127313 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  150202 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  131955 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  123149 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
9 января  •  256213 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  168286 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182478 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200320 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225604 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219654 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  217473 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zhelanie-napadat-eto-natsionalnaya-ideya-sovremennoi-rossii-podolyak-obyasnil-pochemu-nelzya-dogovarivatsya-s-rf

Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 16:43  •  6246 просмотра

Read in English

Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.

Пока россия не проиграет войну в Украине и не прекратит своего существования в нынешнем формате у мира нет шансов договориться с москвой. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали 

Безусловное и абсолютное желание убивать, нападать, атаковать, захватывать, насиловать и разрушать чужое, попутно демонстрируя максимальную ненависть к демократиям и свободам - и есть единственная "национальная идея современной России". Именно об этом свидетельствуют социологические исследования ребят из университета Чикаго (NORC)

- заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что с россией уже нельзя вести цивилизованных переговоров, поскольку найти компромисс с рф сегодня невозможно.

По крайней мере пока Россия не проиграет и пока не прекратит свое существование в нынешнем политико/агрессивном формате

- пояснил советник руководителя Офиса президента.

Дополнение 

Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине", "федеральной пропаганде", сырьевых деньгах, олигархическом заговоре, но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.

Пора это в полном объеме осознать и принять. И не просто принять, но сделать правильные выводы о собственном (демократическом) будущем, о правилах, о стабильности, о гарантиях евроатлантической безопасности, о международном праве, о фундаментальном праве на свободу и жизнь

- подытожил Михаил Подоляк.

Напомним,

российский диктатор путин сохраняет внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и снижение уровня жизни в россии. 

Об этом свидетельствуют опросы российской общественности, проведенного Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Бажання нападати - це національна ідея сучасної росії: Подоляк пояснив, чому не можна домовлятись з рф
The desire to attack is a national idea of modern russia: Podoliak explains why it is impossible to negotiate with russia
Новости по теме

Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф

Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.

Политика •   •  6246 просмотра
Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф

В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно

Непризнанное Приднестровье сообщило о перестрелке на границе, а также побеге двух человек на территорию Украины.

Криминал и ЧП •   •  5186 просмотра
В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно

Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад

Благодаря повторному анализу данных зонда "Вояджер-2", китайские исследователи обнаружили магнитные потоки вблизи Юпитера - это открытие важно для изучения процессов и структур вокруг газового гиганта. Предполагается, что магнитослойные потоки могут присутствовать на других планетах Солнечной системы.

Технологии •   •  6397 просмотра
Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад

Заседание Комитета нацбезопасности по рассмотрению законопроекта о мобилизации снова перенесено - нардеп

Комитет по вопросам национальной безопасности Украины перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на 11 января.

Политика •   •  9939 просмотра
Заседание Комитета нацбезопасности по рассмотрению законопроекта о мобилизации снова перенесено - нардеп

Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters

Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.

Новости Мира •   •  7957 просмотра
Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters

Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских

Украинские спасатели эвакуировали супругов и их кота из Авдеевки и перевезли их в безопасное место.

Война •   •  11539 просмотра
Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских

Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.

Политика •   •  21179 просмотра
Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк

Банковская система Украины демонстрирует стабильность, готова к восстановлению с достаточным капиталом для поддержания прибыльности и кредитования, сообщается в отчете Национального банка.

Экономика •   •  18552 просмотра
Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.

Экономика •   •  82716 просмотра
Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле

Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию некоторых граждан Украины из сектора Газа.

Политика •   •  16027 просмотра
29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле