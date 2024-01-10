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Більшість росіян розцінюють війну в Україні як захист від Заходу – опитування

Більшість росіян розцінюють війну в Україні як захист від Заходу – опитування

Київ • УНН

 • 30578 перегляди

Незважаючи на економічні труднощі, більшість росіян продовжують висловлювати підтримку політиці путіна.

російський диктатор путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, попри погані економічні умови та зниження рівня життя в росії. Як передає УНН, про це йдеться у результатах опитування російської громадськості, проведеного Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету.

Деталі

Опитування виявило що більшість росіян розглядають війну в Україні як захист від загроз з боку НАТО та Заходу, а рейтинги путіна залишаються високими, незважаючи на погіршення умов життя мільйонів росіян.

Основними національними проблемами 55% росіян вважають корупцію і стан економіки. 65% тих, хто повідомляє про погіршення свого економічного становища, звинувачують у цьому зростання цін. Але 76% кажуть, що зменшення можливостей подорожувати за кордон, пов'язане з агресією проти України, на них не відобразилося.

74% респондентів, якби опинилися в 1991 року, проголосували би на виборах президента за В’ячеслава Чорновола - опитування25.12.23, 14:15 • 29955 переглядiв

Опитування показало, що 67% учасників схвалюють зовнішню політику путіна, 58% схвалюють внутрішню політику, а 66% планують проголосувати за путіна на президентських виборах у березні цього року.

Жінки частіше заявляють, що підтримують його кандидатуру (70%), ніж чоловіки (61%). росіяни старше 60 років є найбільшими прихильниками путіна серед усіх вікових груп. 

За отриманими під час опитування даними, 63% респондентів підтримують війну в Україні, 64% – розцінюють війну як "цивілізаційну боротьбу між росією і Заходом".

Методика та реакція

Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян у російській федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв’язку.

Інститут вивчення війни зазначає, що цей результат контрастує з даними інших досліджень, які показали зниження підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Американський інститут вивчення війни: зусилля росії формувати обороноздатність через західні санкції мають негативні наслідки для російської економіки03.11.22, 04:28 • 278866 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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