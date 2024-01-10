Більшість росіян розцінюють війну в Україні як захист від Заходу – опитування
Київ • УНН
Незважаючи на економічні труднощі, більшість росіян продовжують висловлювати підтримку політиці путіна.
російський диктатор путін зберігає внутрішню підтримку свого режиму та війни в Україні, попри погані економічні умови та зниження рівня життя в росії. Як передає УНН, про це йдеться у результатах опитування російської громадськості, проведеного Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету.
Деталі
Опитування виявило що більшість росіян розглядають війну в Україні як захист від загроз з боку НАТО та Заходу, а рейтинги путіна залишаються високими, незважаючи на погіршення умов життя мільйонів росіян.
Основними національними проблемами 55% росіян вважають корупцію і стан економіки. 65% тих, хто повідомляє про погіршення свого економічного становища, звинувачують у цьому зростання цін. Але 76% кажуть, що зменшення можливостей подорожувати за кордон, пов'язане з агресією проти України, на них не відобразилося.
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Опитування показало, що 67% учасників схвалюють зовнішню політику путіна, 58% схвалюють внутрішню політику, а 66% планують проголосувати за путіна на президентських виборах у березні цього року.
Жінки частіше заявляють, що підтримують його кандидатуру (70%), ніж чоловіки (61%). росіяни старше 60 років є найбільшими прихильниками путіна серед усіх вікових груп.
За отриманими під час опитування даними, 63% респондентів підтримують війну в Україні, 64% – розцінюють війну як "цивілізаційну боротьбу між росією і Заходом".
Методика та реакція
Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян у російській федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв’язку.
Інститут вивчення війни зазначає, що цей результат контрастує з даними інших досліджень, які показали зниження підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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