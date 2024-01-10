Большинство россиян расценивают войну в Украине как защиту от Запада - опрос

российский диктатор путин сохраняет внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и снижение уровня жизни в россии. Как передает УНН, об этом говорится в результатах опроса российской общественности, проведенного Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета.

Детали

Опрос показал, что большинство россиян рассматривают войну в Украине как защиту от угроз со стороны НАТО и Запада, а рейтинги путина остаются высокими, несмотря на ухудшение условий жизни миллионов россиян.

Основными национальными проблемами 55% россиян считают коррупцию и состояние экономики. 65% тех, кто сообщает об ухудшении своего экономического положения, обвиняют в этом рост цен. Но 76% говорят, что уменьшение возможностей путешествовать за границу, связанное с агрессией против Украины, на них не отразилось.

74% респондентов, если бы оказались в 1991 году, проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола - опрос

Опрос показал, что 67% участников одобряют внешнюю политику путина, 58% одобряют внутреннюю политику, а 66% планируют проголосовать за путина на президентских выборах в марте этого года.

Женщины чаще заявляют, что поддерживают его кандидатуру (70%), чем мужчины (61%). россияне старше 60 лет являются наибольшими сторонниками путина среди всех возрастных групп.

По полученным в ходе опроса данным, 63% респондентов поддерживают войну в Украине, 64% - расценивают войну как "цивилизационную борьбу между россией и Западом".

Методика и реакция

Американские социологи опросили 1046 взрослых россиян в российской федерации и оккупированном россией Крыму, используя данные российских операторов мобильной связи.

Институт изучения войны отмечает, что этот результат контрастирует с данными других исследований, которые показали снижение поддержки полномасштабного вторжения россии в Украину.

Американский институт изучения войны: усилия России формировать обороноспособность из-за западных санкций имеют негативные последствия для экономики РФ