74% респондентов, если бы оказались в 1991 году, проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола - опрос

Подавляющее большинство опрошенных, если бы оказались в 1991 году, проголосовали бы на выборах президента Украины за Вячеслава Черновола, а не за Леонида Кравчука. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии, пишет УНН.

Детали

Согласно опросу, 74% респондентов, если бы оказались в 1991 году, проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Черновола, а за Леонида Кравчука отдали бы свой голос 13%.

Среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за Черновола и 10% - за Кравчука.

Также во всех регионах большинство населения проголосовали бы за Черновола. Относительно больше всего - на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Чорновила (Кравчука - 17%), на Востоке - 63% (Кравчука - 28%).

Добавим

Опрос проводился в течение 29 ноября-9 декабря 2023 года. Методом телефонных интервью опрошен 1031 респондент, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Дополнение

На выборах президента Украины в 1991 году победу одержал Леонид Кравчук, который набрал 61,59% голосов избирателей. Второе место занял Вячеслав Чорновил, за которого проголосовали 23,27% избирателей.

Напомним,

Опрос Киевского международного института социологии показал, что 72% украинцев негативно отреагировали бы на отставку Главнокомандующего Валерия Залужного, и только 2% отнеслись бы к ней положительно.