Детали

О финансовых экспертах россии писало и издание Reuters. Там отметили, что Кремль столкнется с дефицитом бюджета, который “истощает резервы Москвы до самого низкого уровня за многие годы” из-за прогнозируемого уменьшения поступлений от энергоносителей, санкций и стоимости российской мобилизации.

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Один эксперт предположил, что выплаты мобилизованным мужчинам, включая социальные выплаты, могут стоить Кремлю от 900 миллиардов рублей до трех триллионов рублей (примерно 14,6-32,4 миллиарда долларов) в течение следующих шести месяцев.

В цифру не учитываются выплаты другим категориям военнослужащих вооруженных сил России, таким как БАРС (Боевой армейский резерв), добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим по контракту, волонтерам и невоенным специалистам, которые оккупированных территориях, а также боевиков.

Ранее ISW подсчитала, что один добровольческий батальон из 400 военнослужащих обходится России по меньшей мере в 1,2 миллиона долларов в месяц без учета призовых бонусов и специальных выплат за военные достижения.

Напомним

В своем отчете американские аналитики сообщили, что в россии сталкиваются с “пустыми” обещаниями по выплате мобилизованным на войну против Украины.