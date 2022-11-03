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Американский институт изучения войны: усилия России формировать обороноспособность из-за западных санкций имеют негативные последствия для экономики РФ

Американский институт изучения войны: усилия России формировать обороноспособность из-за западных санкций имеют негативные последствия для экономики РФ

Киев • УНН

 • 278865 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями имеют долгосрочные губительные последствия для российской экономики, которые ранее прогнозировала ISW.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет американского института изучения войны.

Детали

О финансовых экспертах россии писало и издание Reuters. Там отметили, что Кремль столкнется с дефицитом бюджета, который “истощает резервы Москвы до самого низкого уровня за многие годы” из-за прогнозируемого уменьшения поступлений от энергоносителей, санкций и стоимости российской мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россии значительные проблемы с денежными выплатами военным.

Один эксперт предположил, что выплаты мобилизованным мужчинам, включая социальные выплаты, могут стоить Кремлю от 900 миллиардов рублей до трех триллионов рублей (примерно 14,6-32,4 миллиарда долларов) в течение следующих шести месяцев.

В цифру не учитываются выплаты другим категориям военнослужащих вооруженных сил России, таким как БАРС (Боевой армейский резерв), добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим по контракту, волонтерам и невоенным специалистам, которые оккупированных территориях, а также боевиков.

Ранее ISW подсчитала, что один добровольческий батальон из 400 военнослужащих обходится России по меньшей мере в 1,2 миллиона долларов в месяц без учета призовых бонусов и специальных выплат за военные достижения.

Напомним

В своем отчете американские аналитики сообщили, что в россии сталкиваются с “пустыми” обещаниями по выплате мобилизованным на войну против Украины.

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