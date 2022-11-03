Американський інститут вивчення війни: зусилля росії формувати обороноздатність через західні санкції мають негативні наслідки для російської економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Зусилля росії з формування збройних сил у поєднанні з західними санкціями мають довгострокові згубні наслідки для російської економіки, які раніше прогнозувала ISW.
Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт американського інституту вивчення війни.
Деталі
Про фінансові експерти росії писало й видання Reuters. Там зазначили, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який “виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за багато років” через прогнозоване зменшення надходжень від енергоносіїв, санкцій та вартість російської мобілізації.
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Один експерт передбачив, що виплати мобілізованим чоловікам, включаючи соціальні виплати, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (приблизно 14,6-32,4 мільярда доларів) протягом наступних шести місяців.
У цифру не враховуються виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил рф, таким як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчі батальйони, а також довгострокові зобов’язання щодо ветеранських виплат військовослужбовцям за контрактом, волонтерам та невійськовим спеціалістам, які переїхали на окупованих територіях, а також бойовиків.
Раніше ISW підрахувала, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування призових бонусів і спеціальних виплат за військові досягнення.
Нагадаємо
У своєму звіті американські аналітики повідомили, що у росії стикаються з “пустими” обіцянками щодо виплати мобілізованим на війну проти України.