Baykar не вважає за можливе постачання "Байрактарів" росії

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"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Москві дрони)", - сказав Халук Байрактар.

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Він наголосив, що "у цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки". "Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - зазначив Халук Байрактар.

Видання зазначає, що інтерв'ю проведено в день, коли президент Туреччини Ердоган на зборах своєї партії заявив, що володимир путін нібито хоче співпрацювати з Байрактарами.

"Пресслужба порадила Халуку не використати прізвище путіна у своєму інтерв'ю, а лише сказати "росія". А Сельчук взагалі відмовився коментувати, посилаючись на те, що це питання державного рівня. Однак зі слів Халука зрозуміло - співпраці братів Байрактарів ​​із росією не буде, принаймні поки йде повномасштабне вторгнення російських військ в Україну", - пише видання.

Доповнення

27 липня повідомлялося, що путін хоче співпрацювати з виробником "Байрактарів".