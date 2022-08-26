Baykar не считает возможными поставки "Байракторов" россии

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"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (Москве дроны)", – сказал Халук Байрактар.

Детали

Он подчеркнул, что "в этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины. Поскольку у нас очень крепкая связь, и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке". "И поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - отметил Халук Байрактар.

Издание отмечает, что интервью проведено в день, когда президент Турции Эрдоган на собрании своей партии заявил, что владимир путин якобы хочет сотрудничать с Байрактарами.

"Пресс-служба посоветовала Халуку не использовать фамилию Путина в своем интервью, а лишь сказать "россия". А Сельчук и вовсе отказался комментировать, ссылаясь на то, что это вопрос государственного уровня. Однако из слов Халука понятно - сотрудничества братьев Байрактар с Россией не будет, по крайней мере пока идёт полномасштабное вторжение российских войск в Украину", - пишет издание.

Дополнение

27 июля сообщалось, что путин хочет сотрудничать с производителем "Байракторов".