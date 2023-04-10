Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін, однак поки що не готовий зробити офіційного оголошення. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.
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«Я планую балотуватися, але ми ще не готові оголосити про це», — сказав Байден.
Як зазначає NBC News, 80-річний Байден постійно заявляв про свої плани балотуватися на другий термін. У приватній бесіді в Білому домі торік він сказав преподобному Елу Шарптону, що балотуватиметься на другий термін.
Доповнення
За інформацією CNN, президент США Джо Байден у приватних розмовах говорить, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії заявляють, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.