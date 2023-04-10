Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок, однако пока не готов сделать официального объявления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.
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«Я планирую баллотироваться, но мы еще не готовы объявить об этом», — сказал Байден.
Как отмечает NBC News, 80-летний Байден постоянно заявлял о своих планах баллотироваться на второй срок. В частной беседе в Белом доме в прошлом году он сказал преподобному Элу Шарптону, что будет баллотироваться на второй срок.
Дополнение
По информации CNN, президент США Джо Байден в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок. В Демократической партии заявляют, что соответствующее решение он может официально объявить летом.