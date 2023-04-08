Байден летом может официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок - CNN

ukru
09:19 • 23976 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 53914 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 78407 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 111651 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 99003 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 121945 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118727 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108268 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102255 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113198 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 75969 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 101787 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 110647 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 59706 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 71793 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 186970 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 217552 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 157719 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 163981 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101428 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110426 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 126755 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162005 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 168481 просмотра
Актуальное
Байден летом может официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок - CNN

Байден летом может официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок - CNN

Киев • УНН

 • 2067427 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По информации CNN, президент США Джо Байден в частных разговорах говорит, что "точно будет баллотироваться" на второй срок. В Демократической партии заявляют, что соответствующее решение он может официально объявить летом, передает УНН.

Детали

Как информирует CNN, советники и союзники Байдена рассказывают, что он часто говорит о том, чего бы мог достичь на посту во время второго срока. В частных разговорах президент США подтвердил нескольким чиновникам, что "точно будет баллотироваться".

Три представителя Демократической партии США рассказали, что объявление Байдена о намерении баллотироваться, скорее всего, состоится летом, но конкретная дата еще не определена.

"Президент Байден четко дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – сказал CNN представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Осведомленный с внутренними обсуждениями в Демократической партии источник сообщил CNN, что неспешность Байдена также связана с тем, что потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии медленно начинают свои кампании.

Также CNN добавляет, что пока единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Дополнение

Первая леди США Джилл Байден хочет, чтобы американцы знали, что ее муж, президент Джо Байден, действительно планирует баллотироваться на второй четырехлетний срок, и она полностью за это, даже несмотря на то, что официального заявления о его намерениях еще не сделано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы