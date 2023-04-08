Байден летом может официально объявить о намерении баллотироваться на второй срок - CNN

Детали

Как информирует CNN, советники и союзники Байдена рассказывают, что он часто говорит о том, чего бы мог достичь на посту во время второго срока. В частных разговорах президент США подтвердил нескольким чиновникам, что "точно будет баллотироваться".

Три представителя Демократической партии США рассказали, что объявление Байдена о намерении баллотироваться, скорее всего, состоится летом, но конкретная дата еще не определена.

"Президент Байден четко дал понять, что он намерен баллотироваться, и он сосредоточен на том, чтобы завершить работу, которую он выполняет для американских семей: продолжать возвращать производство из-за рубежа, сокращать дефицит за счет того, чтобы богатые платили свою справедливую долю, и бороться за фундаментальные права, такие как свобода выбора", – сказал CNN представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Осведомленный с внутренними обсуждениями в Демократической партии источник сообщил CNN, что неспешность Байдена также связана с тем, что потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии медленно начинают свои кампании.

Также CNN добавляет, что пока единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Дополнение

Первая леди США Джилл Байден хочет, чтобы американцы знали, что ее муж, президент Джо Байден, действительно планирует баллотироваться на второй четырехлетний срок, и она полностью за это, даже несмотря на то, что официального заявления о его намерениях еще не сделано.