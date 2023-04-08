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Байден влітку може офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – CNN

Байден влітку може офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – CNN

Київ • УНН

 • 2067429 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. За інформацією CNN, президент США Джо Байден у приватних розмовах каже, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії заявляють, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку, передає УНН.

Деталі

Як інформує CNN, радники та союзники Байдена розповідають, що він часто говорить про те, чого би міг досягти на посаді під час другого терміну. У приватних розмовах президент США підтвердив кільком посадовцям, що "точно балотуватиметься".

Три представники Демократичної партії США розповіли, що оголошення Байдена про намір балотуватися, швидше за все, відбудеться влітку, лае конкретна дата ще не визначена.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, скорочувати дефіцит за рахунок того, щоб багаті платили свою справедливу частку, і боротись за фундаментальні права, такі як свобода вибору", – сказав CNN речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Обізнане з внутрішніми обговореннями в Демократичній партії джерело повідомило CNN, що неспішність Байдена також пов’язана з тим, що потенційні кандидати в президенти від Республіканської партії повільно розпочинають свої кампанії.

Також CNN додає, що наразі єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є Дональд Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон.

Доповнення 

Перша леді США Джилл Байден хоче, щоб американці знали, що її чоловік, президент Джо Байден, справді планує балотуватися на другий чотирирічний термін, і вона повністю за це, навіть незважаючи на те, що офіційної заяви про його наміри ще не зроблено.

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