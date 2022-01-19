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The New York Times

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Байден обрав Лос-Анджелес для проведення саміту Латинської Америки, вперше з 1994 року

Байден обрав Лос-Анджелес для проведення саміту Латинської Америки, вперше з 1994 року

Київ • УНН

 • 17721 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Адміністрація Байдена обрала Лос-Анджелес для проведення саміту лідерів країн Латинської Америки та Карибського басейну, який є ключовою частиною її роботи з регіоном, який все частіше піддається впливу противникі США, як-от Росії та Китаю. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.

Деталі

Саміт країн Америки, що відбудеться 6 червня, буде присвячений захисту демократії та прав людини у Західній півкулі, а також вирішенню проблем нелегальної міграції, зміни клімату та зусиллям щодо забезпечення справедливого зростання у міру того, як регіон виходить із Covid-19 пандемії, повідомив Associated Press, старший помічник конгресмена, поінформований Держдепартаментом.

Вперше з 1994 року США проводять ключову регіональну зустріч, коли президент Білл Клінтон приймав регіональних лідерів у Майамі, щоб домогтися укладання угоди про вільну торгівлю від Аляски до Вогняної Землі.

Наразі невідомо, чому саме Лос-Анджелес був обраний місцем проведення, але, за чутками, такі міста як Майамі, Х'юстон і Новий Орлеан також розглядали можливість подання заявки.

Зрештою, Лос-Анджелес — оплот демократів, де віце-президент Камала Харріс має глибоке коріння, — вважався безпечним вибором, що відображає прагнення адміністрації вирішити проблеми міграції з Центральної Америки та Мексики. Багато мігрантів, які рятувалися від економічних труднощів і бандитизму в регіоні, переселилися до Лос-Анджелеса.

Поки що неясно, чи будуть лідери всіх 35 країн півкулі запрошені на саміт. У минулому Куба була виключена, але президент Барак Обама, як відомо, потис руку колишньому президенту Раулю Кастро на зустрічі в Панамі в 2015 році в рамках його зусиль з відновлення дипломатичних відносин з керованим комуністами островом.

Ще одне вразливе місце – Венесуела. Адміністрація Байдена продовжила політику Трампа щодо визнання лідера опозиції Хуана Гуайдо законним лідером країни, що означає малоймовірність запрошення президента Ніколаса Мадуро, який зміцнив своє правління за підтримки венесуельських військових.

Адміністрація Байдена зайняла таку ж жорстку позицію щодо придушення президентом Нікарагуа Даніелем Ортегою своїх супротивників, а також висловила сумніви щодо прихильності президента Сальвадора Найіба Букеле до демократії

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