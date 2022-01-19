Байден обрав Лос-Анджелес для проведення саміту Латинської Америки, вперше з 1994 року

КИЇВ. 19 січня. УНН. Адміністрація Байдена обрала Лос-Анджелес для проведення саміту лідерів країн Латинської Америки та Карибського басейну, який є ключовою частиною її роботи з регіоном, який все частіше піддається впливу противникі США, як-от Росії та Китаю. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.