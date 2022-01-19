Байден выбрал Лос-Анджелес для проведения саммита Латинской Америки, впервые с 1994 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Администрация Байдена выбрала Лос-Анджелес для проведения саммита лидеров стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который является ключевой частью ее работы с регионом, который все чаще подвергается влиянию противников США, таких как Россия и Китай. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.
Детали
Саммит стран Америки, который состоится 6 июня, будет посвящен защите демократии и прав человека в Западном полушарии, а также решению проблем нелегальной миграции, изменения климата и усилиям по обеспечению справедливого роста по мере того, как регион выходит с Covid-19 пандемии, сообщил Associated Press, старший помощник конгрессмена, проинформированый Госдепартаментом.
Впервые с 1994 года США проводят ключевую региональную встречу, когда президент Билл Клинтон принимал региональных лидеров в Майами, чтобы добиться заключения соглашения о свободной торговле от Аляски до Огненной Земли.
Пока неизвестно, почему именно Лос-Анджелес был выбран местом проведения, но, по слухам, такие города как Майами, Хьюстон и Новый Орлеан также рассматривали возможность подачи заявки.
В конце концов, Лос-Анджелес — оплот демократов, где вице-президент Камала Харрис имеет глубокие корни, — считался безопасным выбором, отражающим стремление администрации решить проблеми миграции из Центральной Америки и Мексики. Многие мигранты, спасавшиеся от экономических трудностей и бандитизма в регионе, переселились в Лос-Анджелес.
Пока неясно, будут ли лидеры всех 35 стран полушария приглашены на саммит. В прошлом Куба была исключена, но президент Барак Обама, как известно, пожал руку бывшему президенту Раулю Кастро на встрече в Панаме в 2015 году в рамках его усилий по восстановлению дипломатических отношений с управляемым коммунистами островом.
Еще одно уязвимое место - Венесуэла. Администрация Байдена продолжила политику Трампа в отношении признания лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным лидером страны, что означает маловероятность приглашения президента Николаса Мадуро, укрепившего свое правление при поддержке венесуэльских военных.
Администрация Байдена заняла такую же жесткую позицию в отношении подавления президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой своих противников, а также выразила сомнения относительно приверженности президента Сальвадора Найиба Букеле к демократии.