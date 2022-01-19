Байден выбрал Лос-Анджелес для проведения саммита Латинской Америки, впервые с 1994 года

КИЕВ. 19 января. УНН. Администрация Байдена выбрала Лос-Анджелес для проведения саммита лидеров стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который является ключевой частью ее работы с регионом, который все чаще подвергается влиянию противников США, таких как Россия и Китай. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.