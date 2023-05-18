Бавовна у Луганську: так званого "главу мвс лнр" перевезли на лікування до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Пораненого так званого "голову мвс лнр" Ігоря Корнета перевезли на лікування до москви, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "112".
Деталі
За даними Telegram-каналу, "генерал-майора поліції лнр" помістили до шпиталю у столиці рф.
Стан Корнета стабільний і не викликає побоювань. У нього множинні осколкові поранення, але життєво важливі органи не зачеплені, зазначено у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Схоже на внутрішні розбірки: Стрюк про поранення так званого "глави мвс лнр" Корнета у барбершопі
Раніше
В окупованому Луганську стався вибух у барбершопі. Як повідомляють росіЗМІ та Telegram-канали, серед поранених так званий "т.в.о. глави мвс лнр" Ігор Корнет.