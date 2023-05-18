Хлопок в Луганске: так называемого "главу мвс лнр" перевезли на лечение в москву

Детали

По данным Telegram-канала, "генерал-майора полиции лнр" поместили в госпиталь в столице рф.

Состояние Корнета стабильное и не вызывает опасений. У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не задеты, указано в сообщении.

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Ранее

В оккупированном Луганске произошел взрыв в барбершопе. Как сообщают росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "и.о. главы мвс лнр" Игорь Корнет.