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Схоже на внутрішні розбірки: Стрюк про поранення так званого "глави мвс лнр" Корнета у барбершопі

Схоже на внутрішні розбірки: Стрюк про поранення так званого "глави мвс лнр" Корнета у барбершопі

Київ • УНН

 • 681712 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Поранення так званого "глави мвс лнр" Ігоря Корнета у барбершопі в окупованому Луганську було схоже на розбірки між бандитськими угрупуваннями. Про це розповів начальник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Цитата

"Наразі це загальновідома інформація. Там були присутні постійні проблеми між ним та (ватажком так званого "лнр" леонідом, - ред.) пасічником, непорозуміння та конфліктні ситуації. Тому, цілком очевидно, що схоже на розбірки між двома бандитськими угрупуваннями, які з себе корчать представників влади на окупованій території", - припустив Стрюк.

Деталі

За його словами, чим більше подібних конфліктів між представниками окупаційної влади відбуватиметься, "тим легше" буде звільняти українські території від російських загарбників. 

Доповнення

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську стався вибух у барбершопі. Як повідомили росіЗМІ та Telegram-канали, серед поранених так званий "т.в.о. глави мвс лнр" Ігор Корнет.

За даними ТАСС, Корнет отримав тяжке поранення, він у реанімації. Крім Корнета, за даними Telegram-каналів, під час вибуху постраждали ще троє людей.

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