Вибух у луганському барбершопі: поранено так званого "главу мвс лнр" Ігоря Корнета
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В окупованому Луганську стався вибух у барбершопі. Як повідомляють росіЗМІ та Telegram-канали, серед поранених так званий "т.в.о. глави мвс лнр" Ігор Корнет, передає УНН.
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"Т.в.о глави мвс лнр Ігор Корнет перебуває у тяжкому стані... він зараз у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні", - повідомляють Telegram-канали.
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росЗМІ підтверджують дані про поранення Корнета - "у луганському барбершопі під час вибуху було поранено т.в.о. "голови" "мвс" Ігоря Корнета".
За даними ТАСС, Корнет отримав тяжке поранення, він у реанімації.
Крім Корнета, за даними Telegram-каналів, під час вибуху постраждали ще троє людей.
Раніше
Як писав УНН, ще один вибух пролунав у центрі Луганська, повідомили очевидці.
Представник окупаційної адміністрації пасічник, як вказано, підтвердив, що у центрі Луганська, за попередніми даними, стався вибух, "є постраждалі".
Як повідомляється, вибух у Луганську пролунав поряд із телерадіокомпанією.
"У салоні краси в центрі Луганська, попередньо, вибухнула граната", - з посиланням на очевидців пишуть росЗМІ.