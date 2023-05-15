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Взрыв в луганском барбершопе: ранен так называемый "глава мвс лнр" Игорь Корнет

Взрыв в луганском барбершопе: ранен так называемый "глава мвс лнр" Игорь Корнет

Киев • УНН

 • 1173502 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В оккупированном Луганске произошел взрыв в барбершопе. Как сообщают росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "и.о. главы мвс лнр" Игорь Корнет, передает УНН.

Цитата

"Врио главы мвс лнр Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии... он сейчас в реанимации Луганской областной клинической больницы", - сообщают Telegram-каналы.

Детали

росСМИ подтверждают данные о ранении Корнета - "в луганском барбершопе при взрыве был ранен в.и.о. "главы" "мвс" Игорь Корнет".

По данным ТАСС, Корнет получил тяжелое ранение, он в реанимации.

Кроме Корнета, по данным Telegram-каналов, при взрыве пострадали еще три человека.

Ранее

Как писал УНН, еще один взрыв прогремел в центре Луганска, сообщили очевидцы.

Представитель оккупационной администрации пасечник, как указано, подтвердил, что в центре Луганска, по предварительным данным, произошел взрыв, "есть пострадавшие".

Как сообщается, взрыв в Луганске прогремел рядом с телерадиокомпанией.

"В салоне красоты в центре Луганска, предварительно, взорвалась граната", - со ссылкой на очевидцев пишут росСМИ.

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