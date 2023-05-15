РосЗМІ повідомили про новий вибух у Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські держЗМІ повідомили про новий вибух у тимчасово окупованому Луганську, передає УНН.
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Як вказано, про те, що ще один вибух пролунав у центрі Луганська, повідомили очевидці.
Представник окупаційної адміністрації пасічник, як вказано, підтвердив, що у центрі Луганська, за попередніми даними, стався вибух, "є постраждалі".
Як повідомляється, вибух у Луганську пролунав поряд із телерадіокомпанією.
"У салоні краси в центрі Луганська, попередньо, вибухнула граната", - з посиланням на очевидців пишуть росЗМІ.
Нагадаємо
РосЗМІ 15 травня вранці також заявляли про нові вибухи у Луганську.