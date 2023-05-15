РосСМИ сообщили о новом взрыве в Луганске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские госСМИ сообщили о новом взрыве во временно оккупированном Луганске, передает УНН.
Детали
Как указано, о том, что еще один взрыв прогремел в центре Луганска, сообщили очевидцы.
Представитель оккупационной администрации пасечник, как указано, подтвердил, что в центре Луганска, по предварительным данным, произошел взрыв, "есть пострадавшие".
Как сообщается, взрыв в Луганске прогремел рядом с телерадиокомпанией.
"В салоне красоты в центре Луганска, предварительно, взорвалась граната", - со ссылкой на очевидцев пишут росСМИ.
Напомним
РосСМИ 15 мая утром также заявляли о новых взрывах в Луганске.