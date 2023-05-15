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РосСМИ сообщили о новом взрыве в Луганске

РосСМИ сообщили о новом взрыве в Луганске

Киев • УНН

 • 985183 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские госСМИ сообщили о новом взрыве во временно оккупированном Луганске, передает УНН.

Детали

Как указано, о том, что еще один взрыв прогремел в центре Луганска, сообщили очевидцы.

Представитель оккупационной администрации пасечник, как указано, подтвердил, что в центре Луганска, по предварительным данным, произошел взрыв, "есть пострадавшие".

Как сообщается, взрыв в Луганске прогремел рядом с телерадиокомпанией.

"В салоне красоты в центре Луганска, предварительно, взорвалась граната", - со ссылкой на очевидцев пишут росСМИ.

Напомним

РосСМИ 15 мая утром также заявляли о новых взрывах в Луганске.

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