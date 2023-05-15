РосЗМІ заявили про нові вибухи у Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські ЗМІ і телеграм-канали заявили про нові вибухи у тимчасово окупованому Луганську, передає УНН.
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У районі автовокзалу в Луганську сталося два вибухи, передають державні росЗМІ із посиланням на представника окупаційної адміністрації родіона мірошника. Він опублікував у своєму телеграм-каналі фото зі стовпом диму.
Повідомляється, що "бавовна" була в районі колишнього авіаційного училища.
Нагадаємо
У п'ятницю та суботу вже заявляли про "бавовну" у Луганську.