РосСМИ заявили о новых взрывах в Луганске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские СМИ и телеграм-каналы заявили о новых взрывах во временно оккупированном Луганске, передает УНН.
Детали
В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, передают государственные росСМИ со ссылкой на представителя оккупационной администрации родиона мирошника. Он опубликовал в своем телеграм-канале фото со столбом дыма.
Сообщается, что "хлопок" был в районе бывшего авиационного училища.
Напомним
В пятницу и субботу уже заявляли о "хлопке" в Луганске.