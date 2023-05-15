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13 марта, 19:26 • 59435 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109681 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109917 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109803 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102980 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98546 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111060 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131720 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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РосСМИ заявили о новых взрывах в Луганске

РосСМИ заявили о новых взрывах в Луганске

Киев • УНН

 • 903019 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские СМИ и телеграм-каналы заявили о новых взрывах во временно оккупированном Луганске, передает УНН.

Детали

В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, передают государственные росСМИ со ссылкой на представителя оккупационной администрации родиона мирошника. Он опубликовал в своем телеграм-канале фото со столбом дыма.

Сообщается, что "хлопок" был в районе бывшего авиационного училища.

Напомним

В пятницу и субботу уже заявляли о "хлопке" в Луганске.

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