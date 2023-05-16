Похоже на внутренние разборки: Стрюк о ранении так называемого "главы мвс лнр" Корнета в барбершопе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ранение так называемого "главы мвс лнр" Игоря Корнета в барбершопе в оккупированном Луганске было похоже на разборки между бандитскими группировками. Об этом рассказал начальник Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
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"Сейчас это общеизвестная информация. Там присутствовали постоянные проблемы между ним и (главарем так называемого "лнр" Леонидом, - ред.) Пасечником, недоразумения и конфликтные ситуации. Поэтому, вполне очевидно, что похоже на разборки между двумя бандитскими группировками, которые из себя корчат представителей власти на оккупированной территории", - предположил Стрюк.
Детали
По его словам, чем больше подобных конфликтов между представителями оккупационной власти будет происходить, "тем легче" будет освобождать украинские территории от российских захватчиков.
Дополнение
В понедельник, 15 мая, во временно оккупированном Луганске произошёл взрыв в барбершопе. Как сообщили росСМИ и Telegram-каналы, среди раненых так называемый "врио главы мвс лнр" Игорь Корнет.
По данным ТАСС, Корнет получил тяжелое ранение, он в реанимации. Кроме Корнета, по данным Telegram-каналов, при взрыве пострадали еще три человека.