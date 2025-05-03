Баскетбол: "Дніпро" вдруге поспіль став чемпіоном Суперліги

БК "Дніпро" завдяки перемозі над "Київ-Баскет" у третього матчу фінальної серії плей-оф Суперліги Favbet з баскетболу сезону 2024/25 вдруге поспіль став чемпіоном України. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.

БК "Дніпро" втримав перемогу над "Київ-Баскетом" у напруженій кінцівці вирішального третього матчу фінальної серії плей-оф Суперліги Favbet з баскетболу сезону 2024/25 і вдруге поспіль став чемпіоном України. Поєдинок у дніпровському КСК Шинник завершився з рахунком 69:66 на користь господарів, які виграли "золоту серію" – 2-1

Дніпряни зі старту поєдинку захопили лідерство в рахунку. У першій чверті перевага підопічних Володимира Коваля доходила до 10 очок. Столичні гравці зуміли витримати стартовий натиск господарів, а завдяки ривку 7:0 скоротили своє відставання та зберегли інтригу. На майданчику точилися пристрасті, які судді оцінювали технічними фолами.

Далі в другій чверті була гра рівних суперників. Команди знаходили відповіді на вдалі атаки одна одної. Проте наприкінці періоду Дніпро видав свій ривок без відповіді 9:0 і з перевагою +10 відправився на велику перерву. Після поновлення гри господарі збільшували свою перевагу та нівелювали всі спроби киян наздогнати в рахунку. Наприкінці третього відтинку матчу вона доходила до максимальних 17 пунктів.

Баскетболісти Дмитра Забірченка в четвертому періоді пішли на останній штурм і зуміли за короткий період скоротити відставання до 4 очок. Гравець киян в останній атаці виконував дальній кидок на рівний рахунок, але не влучив. У конкурентній боротьбі дніпряни зуміли виграти "золото" на радість місцевих вболівальників. Цього дня їх перевага була в кращій реалізації двоочкових спроб (58% проти 42% у суперника) та виграному щиті (43-33 за підбираннями)