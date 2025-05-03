Баскетбол: "Днепр" во второй раз подряд стал чемпионом Суперлиги

БК "Днепр" благодаря победе над "Киев-Баскет" в третьем матче финальной серии плей-офф Суперлиги Favbet по баскетболу сезона 2024/25 второй раз подряд стал чемпионом Украины. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

БК "Днепр" удержал победу над "Киев-Баскетом" в напряженной концовке решающего третьего матча финальной серии плей-офф Суперлиги Favbet по баскетболу сезона 2024/25 и второй раз подряд стал чемпионом Украины. Поединок в днепровском КСК Шинник завершился со счетом 69:66 в пользу хозяев, выигравших "золотую серию" – 2-1 - говорится в сообщении.

Детали

Днепряне со старта поединка захватили лидерство в счете. В первой четверти преимущество подопечных Владимира Коваля доходило до 10 очков. Столичные игроки сумели выдержать стартовый натиск хозяев, а благодаря рывку 7:0 сократили свое отставание и сохранили интригу. На площадке кипели страсти, которые судьи оценивали техническими фолами.

Далее во второй четверти была игра равных соперников. Команды находили ответы на удачные атаки друг друга. Однако в конце периода Днепр выдал свой рывок без ответа 9:0 и с преимуществом +10 отправился на большой перерыв. После возобновления игры хозяева увеличивали свое преимущество и нивелировали все попытки киевлян догнать в счете. В конце третьего отрезка матча она доходила до максимальных 17 пунктов.

Баскетболисты Дмитрия Забирченко в четвертом периоде пошли на последний штурм и сумели за короткий период сократить отставание до 4 очков. Игрок киевлян в последней атаке выполнял дальний бросок на равный счет, но не попал. В конкурентной борьбе днепряне сумели выиграть "золото" на радость местных болельщиков. В этот день их преимущество было в лучшей реализации двухочковых попыток (58% против 42% у соперника) и выигранном щите (43-33 по подборам) - отметили в Федерации.

Для "Днепра" это чемпионство стало вторым подряд и третьим за последние шесть сезонов. Клуб прошел без поражений прошлый регулярный чемпионат: 28-0. В этом году он также второй раз подряд завоевал Кубок Украины. Поэтому также второй раз подряд сделал "золотой дубль".

Напомним

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