Україна зазнала поразки від Японії у вирішальному матчі на ЧС з хокею: доля збірної залежить від інших матчів
Київ • УНН
У вирішальному матчі ЧС-2025 збірна України з хокею поступилася Японії з рахунком 2:3. Тепер вихід команди в елітний дивізіон залежить від результатів поєдинків Італії, Румунії, Британії та Польщі.
Збірна України з хокею зазнала поразки (3:2) від збірної Японії в останньому турі ЧС-2025 у дивізіоні IA. Доля національної збірної залежатиме від результатів поєдинків суперників, передає УНН.
Деталі
В останньому, п'ятому, турі світової першості збірна України зустрілася із збірною Японії. Україна перебувала на другому місці, а для того, щоб пройти далі в елітний дивізіон, українській команді потрібна була перемога або нічия в основний час.
У першому періоді рахунок відкрив Віктор Захаров, а вже за 10 хвилин Теруто Накадзіма зрівняв рахунок. У другому періоді Японія закинула двічі - спочатку Таїга Ірікура вивів свою команду вперед, а за хвилину Фуджі Сузукі подвоїв перевагу.
Україні завдяки шайбі Олексія Ворони в третьому періоді вдалося скоротити відставання, але зрівняти рахунок українська команда так і не змогла. Рахунок на табло - 3:2 на користь Японії.
Наразі Україна посідає проміжне друге місце в турнірній таблиці. Доля національної збірної залежатиме від результатів поєдинків суперників: Італії проти Румунії та Великої Британії проти Польщі. Українській збірній, щоб пройти далі, потрібна перемога Румунії над Італією та Великої Британії над Польщею.
Нагадаємо
Українські хокеїсти на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА, що проходить у Румунії, здобули ще 2 перемоги. І стали на крок ближче до змагань в елітному дивізіоні.