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Украина потерпела поражение от Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею: судьба сборной зависит от других матчей

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В решающем матче ЧМ-2025 сборная Украины по хоккею уступила Японии со счетом 2:3. Теперь выход команды в элитный дивизион зависит от результатов поединков Италии, Румынии, Британии и Польши.

Украина потерпела поражение от Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею: судьба сборной зависит от других матчей
fhu.com.ua

Сборная Украины по хоккею потерпела поражение (3:2) от сборной Японии в последнем туре ЧМ-2025 в дивизионе IA. Судьба национальной сборной будет зависеть от результатов поединков соперников, передает УНН.

Детали

В последнем, пятом, туре мирового первенства сборная Украины встретилась со сборной Японии. Украина находилась на втором месте, а для того, чтобы пройти дальше в элитный дивизион, украинской команде нужна была победа или ничья в основное время.

В первом периоде счет открыл Виктор Захаров, а уже через 10 минут Теруто Накадзима сравнял счет. Во втором периоде Япония забросила дважды - сначала Таига Ирикура вывел свою команду вперед, а через минуту Фуджи Сузуки удвоил преимущество.

Украине благодаря шайбе Алексея Вороны в третьем периоде удалось сократить отставание, но сравнять счет украинская команда так и не смогла. Счет на табло - 3:2 в пользу Японии.

Сейчас Украина занимает промежуточное второе место в турнирной таблице. Судьба национальной сборной будет зависеть от результатов поединков соперников: Италии против Румынии и Великобритании против Польши. Украинской сборной, чтобы пройти дальше, нужна победа Румынии над Италией и Великобритании над Польшей.

Напомним

Украинские хоккеисты на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА, который проходит в Румынии, одержали еще 2 победы. И стали на шаг ближе к соревнованиям в элитном дивизионе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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