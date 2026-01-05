Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень
Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень. Завдяки ранньому виявленню раку, музиканту не знадобиться хіміотерапія чи променева терапія.
Знаменитий музикант Баррі Манілоу повідомив позитивні новини щодо свого стану здоров’я після діагнозу раку легень. Раніше співак оголосив про виявлення "ракової плями" на легені, через що йому довелося скасувати січневі концерти та пройти операцію. Про це він повідомив у своєму Instagram, пише УНН.
Деталі
Як зазначив Манілоу, пухлину виявили випадково під час профілактичного МРТ, коли він проходив лікування від затяжного бронхіту.
Це чиста удача (і чудовий лікар), що її виявили так рано. Це гарна новина
Завдяки ранньому виявленню раку, музиканту не знадобиться хіміотерапія чи променева терапія.
Одужання та плани
У п'ятницю, 2 січня, Манілоу поділився в Instagram селфі з лікарняної палати, підписавши його: "Сьогодні краще!". Наразі виконавець зосереджений на відновленні після хірургічного втручання. Хоча січневі виступи були перенесені, його команда обіцяє оголосити про нові дати концертів найближчим часом.
Фани по всьому світу висловлюють підтримку кумиру, бажаючи йому швидкого та повного одужання.
