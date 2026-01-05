Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень

$42.170.00
4 січня, 15:52 • 15028 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 27022 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 49033 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 34818 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 46658 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54228 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59565 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56180 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51338 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66740 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ4 січня, 17:14 • 4496 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13923 перегляди
Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю4 січня, 17:59 • 3864 перегляди
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад4 січня, 18:35 • 4068 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video4 січня, 18:50 • 9574 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 96635 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 115285 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 124454 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 260400 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 196352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Тайсон Ф'юрі
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Україна
Швейцарія
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13925 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 12402 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 14173 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24220 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71359 перегляди
Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень. Завдяки ранньому виявленню раку, музиканту не знадобиться хіміотерапія чи променева терапія.

Баррі Манілоу успішно переніс операцію після діагностування раку легень
Фото з Instagram Баррі Манілоу

Знаменитий музикант Баррі Манілоу повідомив позитивні новини щодо свого стану здоров’я після діагнозу раку легень. Раніше співак оголосив про виявлення "ракової плями" на легені, через що йому довелося скасувати січневі концерти та пройти операцію. Про це він повідомив у своєму Instagram, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Манілоу, пухлину виявили випадково під час профілактичного МРТ, коли він проходив лікування від затяжного бронхіту.

Це чиста удача (і чудовий лікар), що її виявили так рано. Це гарна новина

- написав він у соцмережах.

Завдяки ранньому виявленню раку, музиканту не знадобиться хіміотерапія чи променева терапія.

Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино04.01.26, 00:58 • 24222 перегляди

Одужання та плани

У п'ятницю, 2 січня, Манілоу поділився в Instagram селфі з лікарняної палати, підписавши його: "Сьогодні краще!". Наразі виконавець зосереджений на відновленні після хірургічного втручання. Хоча січневі виступи були перенесені, його команда обіцяє оголосити про нові дати концертів найближчим часом.

Фани по всьому світу висловлюють підтримку кумиру, бажаючи йому швидкого та повного одужання. 

Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі04.01.26, 18:22 • 12404 перегляди

Степан Гафтко

КультураЗдоров'яНовини з соцмереж