Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких

4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Графики отключений в понедельник продолжатся в большинстве регионов - Укрэнерго
4 января, 16:32
Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск
4 января, 17:14
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада
4 января, 18:35
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"
4 января, 18:50
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
2 января, 09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
31 декабря, 20:23
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвке
4 января, 15:02
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
3 января, 22:58
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких. Благодаря раннему выявлению рака, музыканту не понадобится химиотерапия или лучевая терапия.

Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких
Фото из Instagram Барри Манилоу

Знаменитый музыкант Барри Манилоу сообщил позитивные новости о своем состоянии здоровья после диагноза рака легких. Ранее певец объявил об обнаружении "ракового пятна" на легком, из-за чего ему пришлось отменить январские концерты и пройти операцию. Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Как отметил Манилоу, опухоль обнаружили случайно во время профилактического МРТ, когда он проходил лечение от затяжного бронхита.

Это чистая удача (и замечательный врач), что ее обнаружили так рано. Это хорошая новость

- написал он в соцсетях.

Благодаря раннему выявлению рака, музыканту не понадобится химиотерапия или лучевая терапия.

Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
04.01.26, 00:58

Выздоровление и планы

В пятницу, 2 января, Манилоу поделился в Instagram селфи из больничной палаты, подписав его: "Сегодня лучше!". Сейчас исполнитель сосредоточен на восстановлении после хирургического вмешательства. Хотя январские выступления были перенесены, его команда обещает объявить о новых датах концертов в ближайшее время.

Фанаты по всему миру выражают поддержку кумиру, желая ему быстрого и полного выздоровления. 

Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
04.01.26, 18:22

Степан Гафтко

