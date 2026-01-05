Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких
Барри Манилоу успешно перенес операцию после диагностирования рака легких. Благодаря раннему выявлению рака, музыканту не понадобится химиотерапия или лучевая терапия.
Знаменитый музыкант Барри Манилоу сообщил позитивные новости о своем состоянии здоровья после диагноза рака легких. Ранее певец объявил об обнаружении "ракового пятна" на легком, из-за чего ему пришлось отменить январские концерты и пройти операцию. Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
Как отметил Манилоу, опухоль обнаружили случайно во время профилактического МРТ, когда он проходил лечение от затяжного бронхита.
Это чистая удача (и замечательный врач), что ее обнаружили так рано. Это хорошая новость
Благодаря раннему выявлению рака, музыканту не понадобится химиотерапия или лучевая терапия.
Выздоровление и планы
В пятницу, 2 января, Манилоу поделился в Instagram селфи из больничной палаты, подписав его: "Сегодня лучше!". Сейчас исполнитель сосредоточен на восстановлении после хирургического вмешательства. Хотя январские выступления были перенесены, его команда обещает объявить о новых датах концертов в ближайшее время.
Фанаты по всему миру выражают поддержку кумиру, желая ему быстрого и полного выздоровления.
