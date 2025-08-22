Банківський парадокс: рекордні 100 млрд прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк у збитках
Київ • УНН
Українська банківська система завершила перше півріччя 2025 року з прибутком у 100,06 млрд грн до сплати податків. Проте 13 банків залишаються збитковими, а кожен п'ятий учасник ринку працює в мінус.
Деталі
Державні гіганти тягнуть сектор уперед, тоді як іноземні та приватні банки скорочують прибутки
Після сплати податків (22% прибутку, або 21,99 млрд грн) у секторі залишилося 78,07 млрд грн чистого прибутку. Проте левову частку результату забезпечили державні банки, а особливо ПриватБанк, який сформував майже половину всього прибутку – 34,88 млрд грн (сплативши 11,09 млрд грн податків).
Лідери та аутсайдери
Топ-10 банків згенерували 68,05 млрд грн, тобто 87% загального прибутку.
Серед держбанків у мінусі опинився лише Перший інвестиційний (–29,43 млн грн).
Мотор-банк вперше за кілька років вийшов у плюс.
Справжнім "сюрпризом" став Метабанк, прибуток якого зріс у 118 разів.
На відміну від держсектору, банки з іноземним капіталом зафіксували падіння прибутку майже на 25% – до 16,57 млрд грн. Лідером серед них залишається Райффайзен Банк, який зміг наростити прибуток на 10% (4,74 млрд грн).
Банки з приватним капіталом також показали просідання: –25% до минулого року, загалом 10,06 млрд грн прибутку. У групі домінує ПУМБ із 3,57 млрд грн (–7% р/р) та Універсал Банк (Monobank). Разом вони формують 59% результату приватних гравців.
Водночас понад чверть приватних банків завершили перше півріччя зі збитками.
