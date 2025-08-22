Банківський парадокс: рекордні 100 млрд прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк у збитках

$41.380.02
05:52
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство
21 серпня, 21:19
магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водою
21 серпня, 22:38
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
02:18
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні
02:43
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком
03:12
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
21 серпня, 14:24
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду
21 серпня, 14:05
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
21 серпня, 10:15
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Тулсі Габбард
Марк Цукерберг
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Угорщина
Курськ
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
02:18
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Футбол
Нафта
Шахед-136

Банківський парадокс: рекордні 100 млрд прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк у збитках

Київ • УНН

 30 перегляди

Українська банківська система завершила перше півріччя 2025 року з прибутком у 100,06 млрд грн до сплати податків. Проте 13 банків залишаються збитковими, а кожен п'ятий учасник ринку працює в мінус.

Банківський парадокс: рекордні 100 млрд прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк у збитках

Українська банківська система завершила перше півріччя 2025 року з прибутком у 100,06 млрд грн до сплати податків, що практично дорівнює показнику минулого року. Водночас картина не є однозначною: 13 банків залишилися збитковими, а кожен п’ятий учасник ринку працює у мінус. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Державні гіганти тягнуть сектор уперед, тоді як іноземні та приватні банки скорочують прибутки

Після сплати податків (22% прибутку, або 21,99 млрд грн) у секторі залишилося 78,07 млрд грн чистого прибутку. Проте левову частку результату забезпечили державні банки, а особливо ПриватБанк, який сформував майже половину всього прибутку – 34,88 млрд грн (сплативши 11,09 млрд грн податків).

Лідери та аутсайдери

Топ-10 банків згенерували 68,05 млрд грн, тобто 87% загального прибутку.

Серед держбанків у мінусі опинився лише Перший інвестиційний (–29,43 млн грн).

Мотор-банк вперше за кілька років вийшов у плюс.

Справжнім "сюрпризом" став Метабанк, прибуток якого зріс у 118 разів.

На відміну від держсектору, банки з іноземним капіталом зафіксували падіння прибутку майже на 25% – до 16,57 млрд грн. Лідером серед них залишається Райффайзен Банк, який зміг наростити прибуток на 10% (4,74 млрд грн).

Банки з приватним капіталом також показали просідання: –25% до минулого року, загалом 10,06 млрд грн прибутку. У групі домінує ПУМБ із 3,57 млрд грн (–7% р/р) та Універсал Банк (Monobank). Разом вони формують 59% результату приватних гравців.

Водночас понад чверть приватних банків завершили перше півріччя зі збитками.

Борги із зарплати в Україні зросли на 11% за рік: зафіксовано понад 35 тисяч боргів
18.08.25, 15:49

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Raiffeisen Bank International
ПриватБанк