05:52 • 3752 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 14759 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 31094 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 32775 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 39705 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22870 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33745 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71987 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79250 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81833 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Банковский парадокс: рекордные 100 млрд прибыли за полгода, но каждый пятый банк в убытках

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Украинская банковская система завершила первое полугодие 2025 года с прибылью в 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Однако 13 банков остаются убыточными, а каждый пятый участник рынка работает в минус.

Банковский парадокс: рекордные 100 млрд прибыли за полгода, но каждый пятый банк в убытках

Украинская банковская система завершила первое полугодие 2025 года с прибылью в 100,06 млрд грн до уплаты налогов, что практически равно показателю прошлого года. В то же время картина не является однозначной: 13 банков остались убыточными, а каждый пятый участник рынка работает в минус. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Государственные гиганты тянут сектор вперед, тогда как иностранные и частные банки сокращают прибыли

После уплаты налогов (22% прибыли, или 21,99 млрд грн) в секторе осталось 78,07 млрд грн чистой прибыли. Однако львиную долю результата обеспечили государственные банки, а особенно ПриватБанк, который сформировал почти половину всей прибыли – 34,88 млрд грн (уплатив 11,09 млрд грн налогов).

Лидеры и аутсайдеры

Топ-10 банков сгенерировали 68,05 млрд грн, то есть 87% общей прибыли.

Среди госбанков в минусе оказался только Первый инвестиционный (–29,43 млн грн).

Мотор-банк впервые за несколько лет вышел в плюс.

Настоящим "сюрпризом" стал Метабанк, прибыль которого выросла в 118 раз.

В отличие от госсектора, банки с иностранным капиталом зафиксировали падение прибыли почти на 25% – до 16,57 млрд грн. Лидером среди них остается Райффайзен Банк, который смог нарастить прибыль на 10% (4,74 млрд грн).

Банки с частным капиталом также показали проседание: –25% к прошлому году, в общей сложности 10,06 млрд грн прибыли. В группе доминирует ПУМБ с 3,57 млрд грн (–7% г/г) и Универсал Банк (Monobank). Вместе они формируют 59% результата частных игроков.

В то же время более четверти частных банков завершили первое полугодие с убытками.

Долги по зарплате в Украине выросли на 11% за год: зафиксировано более 35 тысяч долгов18.08.2025, 15:49 • 3194 просмотра

ОбществоЭкономика
Райффайзен Банк Интернациональ
ПриватБанк