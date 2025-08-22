Банковский парадокс: рекордные 100 млрд прибыли за полгода, но каждый пятый банк в убытках
Киев • УНН
Украинская банковская система завершила первое полугодие 2025 года с прибылью в 100,06 млрд грн до уплаты налогов, что практически равно показателю прошлого года. В то же время картина не является однозначной: 13 банков остались убыточными, а каждый пятый участник рынка работает в минус. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.
Детали
Государственные гиганты тянут сектор вперед, тогда как иностранные и частные банки сокращают прибыли
После уплаты налогов (22% прибыли, или 21,99 млрд грн) в секторе осталось 78,07 млрд грн чистой прибыли. Однако львиную долю результата обеспечили государственные банки, а особенно ПриватБанк, который сформировал почти половину всей прибыли – 34,88 млрд грн (уплатив 11,09 млрд грн налогов).
Лидеры и аутсайдеры
Топ-10 банков сгенерировали 68,05 млрд грн, то есть 87% общей прибыли.
Среди госбанков в минусе оказался только Первый инвестиционный (–29,43 млн грн).
Мотор-банк впервые за несколько лет вышел в плюс.
Настоящим "сюрпризом" стал Метабанк, прибыль которого выросла в 118 раз.
В отличие от госсектора, банки с иностранным капиталом зафиксировали падение прибыли почти на 25% – до 16,57 млрд грн. Лидером среди них остается Райффайзен Банк, который смог нарастить прибыль на 10% (4,74 млрд грн).
Банки с частным капиталом также показали проседание: –25% к прошлому году, в общей сложности 10,06 млрд грн прибыли. В группе доминирует ПУМБ с 3,57 млрд грн (–7% г/г) и Универсал Банк (Monobank). Вместе они формируют 59% результата частных игроков.
В то же время более четверти частных банков завершили первое полугодие с убытками.
