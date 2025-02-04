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Балістичний удар рф по центру Ізюма: людина під завалами

Балістичний удар рф по центру Ізюма: людина під завалами

Київ • УНН

 • 24721 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф по центру Ізюма частково зруйновані адмінбудівлі та пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Одна людина опинилася під завалами, на місці працюють рятувальники та кінологи.

В результаті ракетного удару російських військ по центру Ізюма частково зруйновані адмінбудівлі та пошкоджено п'ятиповерховий будинок, одна людина знаходиться під завалами, на місці працюють рятувальники, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.  

Ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок

- написав Синєгубов.

З його слів, триває робота рятувальників, медиків та кінологів.

росіяни завдали ракетний удар по Ізюму: 4 загиблих, 20 постраждалих04.02.25, 12:13 • 20094 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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kharkivХарків

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