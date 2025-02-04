Балістичний удар рф по центру Ізюма: людина під завалами

В результаті ракетного удару російських військ по центру Ізюма частково зруйновані адмінбудівлі та пошкоджено п'ятиповерховий будинок, одна людина знаходиться під завалами, на місці працюють рятувальники, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок - написав Синєгубов.

З його слів, триває робота рятувальників, медиків та кінологів.

росіяни завдали ракетний удар по Ізюму: 4 загиблих, 20 постраждалих