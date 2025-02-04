Балістичний удар рф по центру Ізюма: людина під завалами
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по центру Ізюма частково зруйновані адмінбудівлі та пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Одна людина опинилася під завалами, на місці працюють рятувальники та кінологи.
В результаті ракетного удару російських військ по центру Ізюма частково зруйновані адмінбудівлі та пошкоджено п'ятиповерховий будинок, одна людина знаходиться під завалами, на місці працюють рятувальники, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок
З його слів, триває робота рятувальників, медиків та кінологів.
росіяни завдали ракетний удар по Ізюму: 4 загиблих, 20 постраждалих04.02.25, 12:13 • 20094 перегляди