росіяни завдали ракетний удар по Ізюму: 4 загиблих, 20 постраждалих

Російські війська завдали удару по Ізюму у Харківській області, попередньо, балістичною ракетою, загинули 4 людини, 20 поранено, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули - написав Синєгубов.

З його слів, відразу було відомо про 17 поранених, пʼять із них - госпіталізовані до медичної установи

"Ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей", - уточнив згодом голова ОВА.

На місці, з його слів, працюють всі екстрені служби.

Доповнення

За даними голови ОВА, за минулу добу окупанти атакували Харківщину, зосередивши удари на Куп'янську. Внаслідок обстрілів пошкоджено медичний транспорт, поліцейське авто, будівлю цивільного підприємства та цивільні об'єкти, одна людина постраждала.