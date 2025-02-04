россияне нанесли ракетный удар по Изюму: 4 погибших, 20 пострадавших

Российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предположительно, баллистической ракетой, погибли 4 человека, 20 ранены, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли - написал Синегубов.

По его словам, сразу было известно о 17 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение

"Враг ударил по центральной части города. Количество пострадавших увеличилось до 20 человек", - уточнил позже глава ОВА.

На месте, по его словам, работают все экстренные службы.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьковщину, сосредоточив удары на Купянске. В результате обстрелов повреждены медицинский транспорт, полицейский автомобиль, здание гражданского предприятия и гражданские объекты, один человек пострадал.