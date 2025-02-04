Баллистический удар рф по центру Изюма: человек под завалами
Киев • УНН
В результате ракетного удара РФ по центру Изюма частично разрушены админздания и поврежден пятиэтажный дом. Один человек оказался под завалами, на месте работают спасатели и кинологи.
В результате ракетного удара российских войск по центру Изюма частично разрушены админздания и поврежден пятиэтажный дом, один человек находится под завалами, на месте работают спасатели, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом
По его словам, продолжается работа спасателей, медиков и кинологов.
россияне нанесли ракетный удар по Изюму: 4 погибших, 20 пострадавших04.02.25, 12:13 • 8449 просмотров