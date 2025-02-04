Баллистический удар рф по центру Изюма: человек под завалами

В результате ракетного удара российских войск по центру Изюма частично разрушены админздания и поврежден пятиэтажный дом, один человек находится под завалами, на месте работают спасатели, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом - написал Синегубов.

По его словам, продолжается работа спасателей, медиков и кинологов.

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